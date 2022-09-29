Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Семьи военнослужащих и мобилизованных получат помощь от волонтёров Санкт-Петербурга в части доставки продуктов и выполнения бытовых дел по дому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 29 сентября руководитель Центра городских волонтеров Дмитрий Антонов.

Дарья Драй ИА REGNUM Передача продуктов на территорию общежития

В Северной столице начал работу штаб взаимопомощи #МыВместе. Он развернут на базе Центра городских волонтеров. Помощь будут оказывать военнослужащим, мобилизованным и их семьям.

«Полный список сейчас ещё утверждается. Но из минимального — это помощь семьям, в которых военнослужащих мобилизовали. Условно принести продукты семье либо чем-то в квартире помочь. Плюс это будет юридическая поддержка», — заявил Антонов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил роль волонтёров в оказании помощи некоторым категориям граждан. Ранее штаб помогал доставкой продуктов пенсионерам и инвалидам во время самоизоляции.