Гагра, Абхазия, , 16:02 — REGNUM Председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия менее, чем за два года привёл партию к развалу. Об этом 29 сентября заявила на брифинге вице-премьер республики, министр культуры и спорта Тея Цулукиани.

Тея Цулукиани Estonian Presidency

«С вашего позволения, я не буду плакать о Нике Мелии крокодильими слезами, потому что с ним происходит то, что он заслужил. Он не смог стать лидером. Поэтому они на грани катастрофы, за которой мы все наблюдаем: некоторые с радостью, а некоторые с досадой», — сказала Цулукиани.

Она отметила, что вся «радикальная» оппозиция переживает непростые времена, но в первую очередь это касается ЕНД. По мнению вице-премьера, это доказывает у радикальной повестки нет перспективы, она исчерпала себя.

Стоит отметить, тактика партии ЕНД обычно была тесно связана с проведением массовых протестных акций. Последняя крупная акция с её участием проходила в июле. При этом почти месяц назад Мелия пообещал, что будет «жаркая осень» — серия протестов, на которых участники будут добиваться отставки смены власти.

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