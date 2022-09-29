Москва, , 15:52 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, по состоянию на 15:30 мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на скромные 0,09%, до $89,24 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти LikeZZnet LikeZZnet

«Тем временем декабрьский фьючерс, который скоро придет ему на смену, также теряет 0,15%, торгуясь по $87,92.

В первой половине дня котировки продолжали начатый накануне рост, но в последние часы отступили от максимумов.

Краткосрочно рынок поддерживает обострение противостояния России с Западом, ситуация со взрывом газопроводов и ожидания сокращения добычи ОПЕК+ на ближайшем заседании.

Но ожидания рецессии в развитых экономиках оказывают сдерживающее влияние. Видимо, в ближайшее время уровнем поддержки по нефти останется рубеж $85 за баррель», — полагает эксперт.

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