Москва, , 15:50 — REGNUM В 2023 году в России продолжат снижаться реальные зарплаты, но, скорее всего, меньшими темпами, чем в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Зарплата Peggy Marco

«Снижение реальных заработных плат продолжится и в 2023 году, но, скорее всего, меньше, чем в 2022 году, — сказала она. — Да и экономические процессы разворачиваются таким образом, что восстановления реальных заработных плат после такой инфляции за один год не происходит. Если вести речь о стабильности в профессионально-квалификационном плане, то, как всегда в кризис, сложнее всего будет тем, кто работает в отраслях, которых в большей степени коснулся кризис и санкции, а также работникам низкой квалификации, молодёжи и лицам старшего возраста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Иванова-Швец рассказала, что состояние российского рынка труда нестабильное, но серьёзных сокращений, скорее всего, ждать не стоит.

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