Москва, , 15:46 — REGNUM В июле НАТО проводил учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где произошла диверсия на газопроводах «Северный поток». Об этом 29 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А что, может быть, натовские базы там не проводили учения, не были расквартированы американские солдаты на территории близлежащих стран? Этого ничего нет?» — сказала Захарова.

Она отметила, что в июле 2022 года в районе датского острова Борнхольм, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования.

Захарова подчеркнула, что этот регион «просто нашпигован» военной инфраструктурой НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарова заявила, что Россия рассчитывает на объективное международное расследование причин произошедшего на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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