Таллин, , 15:44 — REGNUM

Бюджет JPhotoStyle.com

Правительство Эстонии утвердило государственный бюджет на 2023 год, который будет дефицитным. Впервые в истории страны разрыв между доходами и расходами составит миллиард евро.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров Эстонии, доходы государственного бюджета на 2023 год составят 16 миллиардов евро, что на 16% меньше, чем в государственном бюджете на 2022 год, включая дополнительный бюджет. В то же время расходы превысят 17 млрд евро, что на 18% больше, чем в 2022 году.

В государственном бюджете на следующий год основное внимание будет уделено обеспечению безопасности Эстонии и тому, как население и предприятия смогут справиться с энергетическим кризисом, добавили в пресс-службе кабмина.

В бюджете в том числе предусмотрено повышение зарплат учителям, спасателям, полицейским, рост пенсий и увеличение семейных пособий. Инвестиции составят 775 млн евро, что примерно на 30 млн евро больше, чем в 2022 году, сообщила пресс-служба правительства.