Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Межамериканский банк развития объявил об открытии процедуры назначения нового президента — через два дня после официального увольнения Маурисио Клавера-Кароне за роман с подчиненной. Об этом пишет агентство EFE

Увольнение geralt

Офис секретариата организации уведомил управляющих МБР (министров финансов или управляющих центральными банками 48 стран, входящих в состав организации) об открытии 45-дневного процесса выдвижения кандидатов.

Чтобы быть избранным, кандидат должен получить большинство голосов стран-членов, которое варьируется в зависимости от количества акций, принадлежащих каждой стране-члену. Например, США имеют наибольшее количество голосов — 30%, за ними следуют Аргентина и Бразилия с 11,3% соответственно и Мексика с 7,2%.

Победивший кандидат, который избирается на пятилетний срок (и одно переизбрание), должен также заручиться поддержкой как минимум 15 из 28 стран региона.

До этого времени председателем организации на временной основе будет представительница Гондураса Рейна Ирен Мехия Чакон, которая занимает этот пост с 26 сентября, когда было официально объявлено об уходе Клавер-Кароне.

Американец кубинского происхождения Маурисио Клавер-Кароне был уволен после того, как потерял доверие Совета управляющих МБР в результате романа с подчиненной. В интервью агентству EFE Клавер-Кароне назвал свое увольнение «произволом» и «политическим», а обвинения — «клеветой», поскольку, по его мнению, нет никаких доказательств того, что у него были романтические отношения с одной из сотрудниц.