Москва, , 15:24 — REGNUM Граждане России, которые имеют бронь, получат удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации. Об этом 29 сентября сообщает правительственный портал «Объясняем. рф».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают», — говорится в ответе портала на соответствующий вопрос.

Также указывается, что другим гражданам такие удостоверения не выдают.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-службы центра госуслуг Москвы «Мои документы» сообщила, что информация о распоряжении, которое предписывает МФЦ Москвы выдавать повестки мужчинам, является ложной.