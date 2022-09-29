Донецк, 29 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 29 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:10 (совпадает с мск) — н. п. Курдюмовка — н. п. Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 сентября киевские каратели обстреляли Зайцево и Минеральное в Донецкой Народной Республике.

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