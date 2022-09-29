Москва, 29 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Российская власть 30 лет растила из людей овец, но сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда против России завыли все мировые волки, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«На протяжение всех семи месяцев идеологическая пропагандистская машина в России работала позитивно, но вяло и инерционно. Она ни в чем не смогла убедить общество, потому что она такая, как и вся система. Может, это ее худшая часть. Во-вторых, кого на протяжение тридцати лет готовили? Готовили вялую потребительскую осторожную трусоватую овцу. Она была желанным типом плебея, которым патрициат будет легко управлять. И патрициат сам большей своей частью такой же, овцеподобный. А теперь завыли волки. Но эта овцетрансформация человека, которая осуществлялась параллельно с дебилизацией, декультурацией, имморализацией, социальным эгоизмом, социопатией, это же все вместе осуществлялось как единая стратегия!» — заявил Кургинян.

По его словам, считалось, что, имея послушную овцу в качестве населения своей страны, власти этой страны как-то будут влачить своё мирное существование, а по всем проблемным вопросам — договариваться с Западом. Теперь же выяснилось, что Запад ни о чем договариваться не собирается, вместо этого оттуда воют «мировые волки», желающие зарезать местных овец.

«Неужели непонятно, что все в конце концов определяется типом человека? И неужели не стыдно видеть, как именно разворачиваются процессы в той же Чечне и среди нашего такого гламурного псевдокреативного класса или где-то еще. Вы присмотритесь к этому, везде все небезупречно… но вы присмотритесь тем не менее, как это все происходит в той же Чечне и в этом «ме-е-е». Но оно же не виновато… во-первых, оно не все такое, русские ребята держат свою оборону на всех рубежах и воюют блестяще в большинстве своем. Разлагается пока что малая часть, которую быстро надо из всего этого вывести», — добавил Кургинян.

Политолог отметил, то в феврале еще введение новых нормативов на спецоперацию было бы достаточным, а сейчас — нет. И через шесть месяцев станет ясно, что надо будет вводить смертную казнь за военные преступления, за дезертирство (расстреливать перед строем), за воровство, там, где речь идет о том, что связано с войной, за хищения, за саботаж и за прочие преступления. И самым страшным сегодня является то, что некому все это сейчас осуществлять.