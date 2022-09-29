Брюссель, , 15:00 — REGNUM Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию является нарушением международного права. Об этом 29 сентября на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Евросоюз решительно осуждает этот визит.

«Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права», — подчеркнул Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября белорусский президент Александр Лукашенко посетил госдачу «Пицунда», расположенную на территории Абхазии. Он заявил, что нужно выстраивать экономические отношения с республикой.

Белорусский лидер также подчеркнул, что Минск не будет спешить признавать суверенитет Абхазии, но этот процесс начался.

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В свою очередь МИД Грузии потребовал от Белоруссии объяснить визит Лукашенко в Абхазию без согласования с Тбилиси. В ведомстве назвали это «нарушением государственной границы».

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