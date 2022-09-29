Тбилиси, 29 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Спецпредставитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина, прибыв в Тбилиси, назвал «неудовлетворительным» уровень проведения реформ в республике. Об этом 29 сентября сообщает агентство «Новости — Грузия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО за мир

По данным журналистов, Хавьер заявил об опасениях по поводу готовности Тбилиси продолжать путь евроинтеграции.

«Вы должны догнать поезд, а для этого нужно подготовить и осуществить реформы, о которых мы просим. Мы не знаем, что произойдет, если вы не будете готовиться и не сможете догнать этот поезд», — сказал представитель Альянса.

Он добавил, что 12 условий Брюсселя, предъявленных Грузии для получения статуса кандидата на вхождение ЕС, совпадают с тем, что рекомендует НАТО.

Напомним, Евросовет вместо присуждения ожидаемого в Грузии статуса кандидата в ЕС заявил, что признаёт её «европейскую перспективу», и потребовал сначала выполнить 12 условий. В том числе требуется добиться «деполяризации» между властями и оппозицией, которая годами проводит акции протеста или бойкотирует работу в парламенте.