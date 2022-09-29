Москва, 29 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В условиях стагнации доходов и неуверенности домохозяйств в будущем граждане России предпочитают переносить решения о приобретении квартир на более поздние сроки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что по итогам 2022 года инвестиции в недвижимость в РФ могут упасть на 13%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Прогнозы по падению уровня инвестиций в недвижимость связаны с текущим состоянием потребительского спроса, — сказал Сафонов. — В условиях стагнации доходов и неуверенности домохозяйств в будущем граждане предпочитают переносить решения о приобретении квартир на более поздние сроки. Кроме того, вложения в недвижимость теряют свою привлекательность в качестве способа сохранения средств или получения доходов от сдачи ее в аренду. Напомним, что в первом полугодии спрос на аренду элитного жилья в Москве снизился на 50%. Происходит снижение спроса на офисные и складские помещения. Не восстановился объем ипотечных займов».

Поэтому, как полагает Сафонов, прогноз снижения объёма инвестиций на 13% выглядит достаточно реалистично.

«Последствия снижения инвестиций в недвижимость достаточно чувствительно отразятся на динамике роста в строительстве и смежных отраслях. Это и снижение объемов ввода жилья и производства цемента, металлоконструкций, отделочных материалов», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что российский рынок недвижимости, скорее всего, будет остывать.