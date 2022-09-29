София, 29 сентября 2022, 14:38 — REGNUM Министерство обороны Болгарии своим специальным распоряжением приостановило эксплуатацию самолетов Су-25, находящихся на вооружении болгарских ВВС. Об этом 29 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.
Согласно официальным данным, это связано с произошедшей 28 сентября катастрофой на авиабазе «Безмер» в Ямболской области на юго-востоке Болгарии.
«Новых полетов [машин подобной модели] не будет до окончательного выяснения причин инцидента», — заявил действующий глава болгарского оборонного ведомства Димитр Стоянов.
При этом, по словам Стоянова, отказываться от использования самолетов советского производства военно-воздушные силы страны не намерены.
Напомним, 28 сентября в районе аэродрома «Безмер» в ходе учебного вылета разбился истребитель Су-25. Пилот катапультировался.