Сеул, 29 сентября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис встретилась 29 сентября в Сеуле с южнокорейскими женщинами-лидерами, с которыми обсудила вопросы гендерного равенства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Известно, что «женский круглый стол» прошел в резиденции посла США в Сеуле.

Сообщается, что на встрече присутствовали фигуристка Ким Ён А, генеральный директор NAVER Чхве Су Ён, актриса Юн Ё Чжон и глава Корейской ассоциации женщин-медиков Пэк Хён Ук и другие.

Напомним, что гендерное равенство — ключевое направление внутренней и внешней политики администрации Джо Байдена.

В тот же день Камала Харрис посетила демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей. Она посетила ключевые объекты ДМЗ, а также встретилась с американскими военными на базе «Кэмп Бонифас», расположенной рядом с межкорейской границей.

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