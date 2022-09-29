Москва, , 14:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал выяснить правомерность выезда из России граждан, которые подлежат мобилизации.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Давайте в Министерство обороны, — предложил Песков журналистам. — У нас существуют налаженные каналы, по которым можно свои вопросы задать».

Он предложил не делать «каких-то других ошибок», отвечая на вопрос о том, могут ли покинуть страну граждане, подлежащие призыву в рамках частичной мобилизации, но не получившие повестку.