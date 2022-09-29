Бишкек, 29 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Киргизии задержали министра образования Алмазбека Бейшеналиева по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел сегодня, 29 сентября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Главу образовательного ведомства подозревают в вымогательстве взятки в размере $110 тысяч (6 млн 429 тысяч рублей) за зачисление иностранных студентов в киргизские вузы.

Силовики утверждают, что Алмазбека Бейшеналиева поймали с поличным — в его машине нашли конверт с $10 тысячами (584 тысячи рублей).