Москва, 29 сентября 2022, 14:28 — REGNUM Лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сентябре признан нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба лиги.
В голосовании болельщиков и экспертов Соболев победил, обойдя Дмитрия Полоза («Ростов»), Никиту Бурмистрова («Сочи»), Андрея Мостового («Зенит») и Лукаса Веру («Оренбург»).
В сентябре Соболев сыграл за «Спартак» три матча в РПЛ, в которых забил три гола. Также на его счету одна встреча и один гол в Кубке России.
В настоящее время «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 19 очков после десяти туров.