Вологда, 29 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Из бюджета Вологодской области выделят средства на закупку вещей для мобилизованных. Об этом сообщает правительство региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«За счет областного бюджета мобилизованных вологжан доукомплектуют необходимыми вещами. В первую очередь закупят теплые спальные мешки и прорезиненные коврики. Их доставят в учебные центры в ближайшее время. Кроме того, каждому мобилизованному перед отправкой в дорогу до учебного центра выдадут сухой паек», — сообщили в ведомстве.

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