Череповец, Вологодская область, , 12:09 — REGNUM Власти Череповца решили отказаться от праздников, чтобы помочь мобилизованным в ВС РФ.

Частичная мобилизация R-19.ru

«Приняли решение отказаться в этом году от двух больших концертов в Ледовом дворце на День города и от праздничного салюта. Перед новогодними праздниками в Череповце не появятся новые украшения и светодиодные фигуры. Все запланированные на это средства направим в резервный фонд. Убеждены, сейчас — не время для праздников», — написал в соцсетях мэр города Вадим Германов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманские власти из-за СВО отказались от фейерверка и шоу дронов.