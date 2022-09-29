Кишинёв, 29 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Защита прав граждан Молдавии не должна ограничиваться только госграницей республики, поэтому нужно не допустить, чтобы они попали под мобилизацию, объявленную в России. Это заявление 29 сентября разместил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) омбудсмен Молдавии Чеслав Панько.

Флаг Молдавии

«Я имею в виду граждан Республики Молдавия, которые находятся на территории Российской Федерации и рискуют вступить в вооруженные силы РФ, без воли или без возможности альтернативы», — написал Панько.

Он отметил, что на территории России проживает большое число молдавских граждан, выезд которых в настоящее время затруднён. Между тем, в РФ предложили принять закон о мобилизации натурализовавшихся иностранцев.

Панько сообщил, что направил данный призыв на имя президента Молдавии Майи Санду.

Напомним, Санду ранее заявила, что молдавские граждане, принявшие участие в спецоперации по денацификации б. УССР, будут лишены гражданства.