Белгород, 29 сентября 2022, 14:01 — REGNUM От Орловского областного Совета народных депутатов в Белгород доставили 40 тонн гуманитарного груза, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе Белгородской облдумы.
Продукты питания, предметы гигиены и тёплые вещи предназначены для российских военнослужащих на передовой. По словам председателя Орловского облсовета Леонида Музалевского, это уже не первый груз, который отправлен военным. Спикеры парламентов обсудили вопросы взаимодействие регионов в части оказания гуманитарной помощи бойцам.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области развёрнут пункт сбора гуманитарной помощи, куда прибывают грузы со всей России.