Белгород, , 14:01 — REGNUM От Орловского областного Совета народных депутатов в Белгород доставили 40 тонн гуманитарного груза, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе Белгородской облдумы.

Гуманитарная помощь Денис Абрамов © ИА REGNUM

Продукты питания, предметы гигиены и тёплые вещи предназначены для российских военнослужащих на передовой. По словам председателя Орловского облсовета Леонида Музалевского, это уже не первый груз, который отправлен военным. Спикеры парламентов обсудили вопросы взаимодействие регионов в части оказания гуманитарной помощи бойцам.

«Сегодня силы всех регионов России брошены на помощь нашим бойцам, находящимся на передовой. Ребята должны чувствовать поддержку жителей страны, органов власти, волонтёрских и общественных организаций. И, конечно, мы как приграничный регион оказываем всяческое содействие, чтобы та помощь, которая предназначена для бойцов, быстро и без каких-либо трудностей отправлялась по назначению», — подчеркнул спикер белгородского парламента Юрий Клепиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области развёрнут пункт сбора гуманитарной помощи, куда прибывают грузы со всей России.