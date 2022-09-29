Москва, , 13:50 — REGNUM Граждане России мужского пола, которые оформили опекунство или усыновление над четырьмя детьми до 16 лет, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом 29 сентября сообщает правительственный портал «Объясняем. рф».

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такой мужчина не подлежит мобилизации, если он оформил усыновление или опекунство над детьми», — говорится в ответ портала на советующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Татарии Рустам Минниханов поручил обеспечить каждого мобилизованного из республики лекарствами и спальным мешком.