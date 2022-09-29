Москва, 29 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Граждане России мужского пола, которые оформили опекунство или усыновление над четырьмя детьми до 16 лет, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом 29 сентября сообщает правительственный портал «Объясняем. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Такой мужчина не подлежит мобилизации, если он оформил усыновление или опекунство над детьми», — говорится в ответ портала на советующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Татарии Рустам Минниханов поручил обеспечить каждого мобилизованного из республики лекарствами и спальным мешком.