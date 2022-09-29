Луганск, , 13:31 — REGNUM Представительство Луганской Народной Республики должно появиться в Москве после воссоединения республики с Россией. Об этом глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил в опубликованном 29 сентября интервью РИА Новости.

Луганская Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, с точки зрения прагматизма представительство просто необходимо, так как субъектов очень много, а принимаемые решения концентрируются на уровне столицы. Кроме того, необходимо иметь в Москве лоббистскую группу в качестве депутатов.

«Начинать нужно с формирования представительства, которое должно объединить вокруг себя и землячество, и, скажем так, агентство по экономическому развитию или продвижению интересов Луганской Народной Республики, и офис для приёмов или встреч руководства республики», — сказал Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, Мирошник также заявил о необходимости включения Народной милиции ЛНР в состав российской армии после воссоединения республики с Россией.

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