Казань, 29 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Каждого мобилизованного из Татарии обеспечат лекарствами и спальным мешком. Соответствующее поручение 29 сентября дал глава республики Рустам Минниханов после доклада мобилизационной комиссии.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Руководитель субъекта РФ поручил обеспечить каждого мобилизованного аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками, передает «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии организованы три пункта сбора мобилизованных: международный выставочный центр «Казань Экспо», танковый полигон и площадка Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. На все объекты доставляют мобилизованных из районов республики.

Читайте также: В Татарии в пунктах сбора мобилизованных установят бани

А также: Пензенская область обеспечит мобилизованных дополнительным снаряжением