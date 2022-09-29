Симферополь, 29 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов выступил с предложением отправлять на военную подготовку мужчин, не проходивших службу в армии. Об этом он 29 сентября написал в телеграм-канале.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«У нас есть категория людей, которые не служили в армии, молодые и более взрослого возраста, например, 40 лет. Почему их не отправить на военную подготовку на несколько месяцев? Ни в коем случае не в зону боевых действий. А по итогам учений по каждому будет сформирована оценка», — аргументировал своё предложение спикер крымского Госсовета.

Константинов привёл в пример свой опыт, рассказав, что в своё время его забирали на военную переподготовку на три месяца, при том, что он уже находился на руководящей должности.

Спикер считает, что мобилизационная работа должна охватывать всё общество.

«В целом мобилизационные мероприятия по подготовке, переподготовке необходимы и без специальной военной операции, они должны идти непрерывно и в мирное время. Это мобилизует общество, дисциплинирует, ставит на место мозги», — написал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди выступила с предложением обновить критерии годности к военной службе, сократив перечень заболеваний. В частности, она высказала уверенность, что наличие сколиоза и плоскостопия не является препятствием к военной службе. Другой крымский сенатор Сергей Цеков предложил ввести запрет на выезд за границу для всех лиц призывного возраста. Впрочем, его одернули коллеги по Совфеду. Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас призвал сенаторов уделять больше внимания вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации.