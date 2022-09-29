Мадрид, , 13:14 — REGNUM Лидер испанской «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо заявил лидеру национал-консервативной партии «Голос» (Vox) Сантьяго Абаскалю в ходе их первой встречи, что его целью является победа на выборах и единоличное правление. Об этом сообщают источники агентства EFE в «Народной партии».

Сантьяго Абаскаль Vox España

Альберто Нуньес Фейхоо и Сантьяго Абаскаль провели в Мадриде 22 сентября частную встречу, которая до сих пор не была обнародована и которая представляет собой первую встречу между двумя политическими лидерами. Оба лидера договорились о встрече в апреле 2022 года, когда Фейхоо принял бразды правления партией от Пабло Касадо.

Отмечается, что Фейхоо покинул встречу с впечатлением, что стена, возведенная между двумя партиями во времена Пабло Касадо, пала. Оба лидера согласились звонить друг другу при необходимости. Лидер «Народной партии» ранее не был знаком с Абаскалем, и в партии подчеркнули хорошие манеры лидера правоконсерваторов.

В свою очередь, лидер «Голоса» Сантьяго Абаскаль покинул встречу с впечатлением, что «все очень открыто» в отношении будущих соглашений после выборов в 2023 году.

Источники «Голоса» сообщили, что на встрече не было предложения о заключении соглашения со стороны Абаскаля, поскольку его намерение — победить на выборах, а не быть «метлой» «Народной партии».

Абаскаль объяснил невозможность создания правительства, в котором будут одновременно «Голос» и «Баскская националистическая партия» (Partido Nacionalista Vasco), поскольку устав его партии не позволяет заключать соглашения с партиями, выступающими за независимость.

По словам источников, обе стороны осознают, что им придется встречаться время от времени и поддерживать «естественные» отношения, которых до этой первой встречи между ними не существовало. Отмечается, что Абаскаль и Фейхоо говорили о национальной и международной политике, автономных областях и партиях.