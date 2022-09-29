Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 7946 человек на предприятиях города остаются в состоянии простоя, исключая факт консервации завода ООО «Тойота Мотор». Об этом 29 сентября заявил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Дейнека. У станка. 1931

За три недели в Петербурге число сотрудников, которых перевели в простой, возросло на 932 человека, ранее их было 7014. И если тогда насчитывалось 58 компаний, функционирующих в таком режиме, то на сегодняшний день их 67.

Число сотрудников, что находятся в режиме неполной занятости, сократилось с 4517 до 4078 человек. В таком формате продолжают работать 84 предприятия (-2 компании за три недели).

Уровень безработицы в Петербурге пока остаётся на стабильно низком уровне, 1,6% от числа трудоспособного населения. Такой показатель в два раза меньше, чем в Северо-Западном федеральном округе и в 2,5 меньше — чем в целом по стране.

«За каждым работодателем, имеющим риск высвобождения работников, закреплен куратор от Центра занятости населения. Сформирована и ведется база данных работодателей, готовых принять высвобождаемых работников», — отметил Москаленко.