Стокгольм, , 13:17 — REGNUM В настоящее время шведский бизнес выступает против мер ЕС по преодолению энергетического кризиса перед лицом грядущей зимы. Об этом сообщила новостная служба ТТ.

Флаг Швеции Pixabay.com

Всего в Брюсселе хотят выплатить 140 миллиардов евро на поддержку домохозяйств. Средства должны поступить в европейскую казну от производителей электроэнергии через налог.

«Это можно охарактеризовать как штрафное налогообложение производителей электроэнергии», — выразил свое негодование налоговый консультант профильной организации шведских промышленников и предпринимателей Svenskt näringsliv Клас Хаммарштедт.

Но прежде всего он критически относится к тому факту, что Еврокомиссия представляет меры как «взносы солидарности», а не как новый налог.