Москва, 29 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Церемония подписания соглашений о вхождении в состав России новых субъектов состоится 30 сентября. Об этом 29 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, завтра в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении в состав России новых субъектов. Напомним, ранее решение о воссоединении с Россией было принято на референдумах в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.