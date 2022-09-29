Москва, 29 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Церемония подписания договоров о воссоединении с Россией новых территорий состоится в Кремле 30 сентября. В ней примет участие президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Он уточнил, что церемония начнётся в 15:00 в Большом Кремлёвском дворце, в Георгиевском зале.

«Будет объёмное выступление президента Путина на этом мероприятии», — добавил Песков.

Это выступление не будет посланием президента Федеральному собранию. Послание состоится позже, о нём будет своевременно объявлено, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за воссоединении с Россией в ходе референдумов 23–27 сентября.

Читайте также: Население Донбасса хочет жить в единой семье российских народов — мнение