Москва, , 13:02 — REGNUM На фоне отказа банков работать с картами системы «Мир» Турция может организовать выпуск анонимных карт и выдавать их в аэропорту или гостиницах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

Анатолий Аксаков Государственная дума

Напомним, ранее стало известно об отказе ряда крупных турецких банков от работы с картами «Мир». На этом фоне в стране начались протесты. Сообщалось, что Турция готовит альтернативный вариант для российских клиентов.

«Есть вариант очень простой им выпускать свою карту. Причем она может быть даже не идентифицированная. Приезжаете в аэропорт или гостиницу, дают пластик с возможностью использовать как платежную карту анонимную. Вы технологически можете перебрасывать туда деньги с карты «Мир», — сказал Аксаков.

По его словам, технологии позволяют наладить такой процесс, но на него понадобится какое-то время.

«Это несколько месяцев, но любое действие по закону физики вызывает противодействие. Найдут обязательно вариант решения проблемы, что бы там не пытались, как бы не пытались тормозить наш прогресс», — уверен глава комитета Госдумы.

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