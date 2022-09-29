Петропавловск-Камчатский, 29 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Итоги прошедших с 23 по 27 сентября референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях показали, что люди хотят жить в единой семье российских народов, считает председатель Общественной палаты Камчатки Алексей Костылев.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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Он рассказал, что члены Общественной палаты края следили за ходом голосования на референдуме на избирательных участках на Камчатке и лично смогли убедиться в том, что вся процедура проходила без замечаний и нарушений.

«Мы убедились в том, что жители этих четырех регионов действительно хотят войти в состав Российской Федерации. Понять их прекрасно можно, никто не хочет, чтобы его унижали, подвергали пыткам и убивали. Естественно, люди хотят жизни в единой семье народов российских, поэтому лично для меня никаких сюрпризов по итогам голосования нет», — цитирует Костылева пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, протокольное мероприятие с участием президента России Владимира Путина пройдет в Кремле, депутаты Госдумы получают приглашения.