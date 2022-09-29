Москва, , 11:59 — REGNUM Протокольное мероприятие с участием президента России Владимира Путина пройдет в Кремле, депутаты Госдумы получают приглашения.

«Депутатам Государственной думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнётся мероприятие с участием президента России В.В. Путина», — сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу воссоединения с Россией.

Госдума может обсудить договоры 3 октября, а Совфед 4 октября.