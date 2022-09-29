Волгоград, , 12:31 — REGNUM Футбольный манеж и поле с кортами открыли 29 сентября на базе стадиона им. Логинова в Волжском Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Спротивный кластер у стадиона им. Логинова в Волжском https://www.volgograd.ru

Новый комплекс возвели в рамках нацпроекта «Демография». В манеже разместилось футбольное поле размером 90 на 60 метров, под открытым небом спортсмены будут тренироваться на площадке 105 на 65 метров. Рядом оборудованы два теннисных корта с резиновым покрытием. В дальнейшем в спорткомплекс войдут крытые ледовый каток и теннисные корты, 50-метровый бассейн, универсальные спортплощадки, благоустроенные парковая и береговая зоны.

К открытию нового спортивного объекта по телемосту присоединились помощник президента России Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин.

«С вашим участием и поддержкой реализуется масштабный инвестпроект по созданию спортивного кластера из двух центров. Один из них строится на базе спортивного авиационного клуба «Юный ястреб» и уже приступил к приёму детей. И здесь — второй центр: на базе стадиона Логинова создается ядро для развития массового и профессионального спорта. Всем большое спасибо, объект готов к эксплуатации», — открыл комплекс губернатор Андрей Бочаров.

Новому футбольному манежу решено присвоить имя выдающегося волгоградского футболиста, выступавший за команду «Ротор» Александра Никитина.