Петропавловск-Камчатский, , 12:25 — REGNUM На Камчатке во всех населённых пунктах 55 муниципальных образований стартовал отопительный сезон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Батарея отопления Znamkaluga.ru

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30 сентября завершится подключение к теплу всех потребителей в Елизово.

За время межотопительного периода в крае провели ремонт 215 котельных, 26 центральных тепловых пунктов.

«К началу отопительного периода подготовлено 5,6 тысяч квадратных метров жилого фонда, 738 километров тепловых сетей, 956 километров водопроводов, 454 километра сетей водоотведения, 314 километров сетей электроснабжения», — уточнили специалисты министерства ЖКХ Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области отопительный сезон начался с ЧП в кабинете главы города. Помещение затопило из-за протечки в системе отопления, написал в своём телеграм-канале мэр Станислав Мелюков.