Белогорск, Амурская область, , 09:05 — REGNUM В Белогорске Амурской области отопительный сезон начался с ЧП в кабинете главы города. Помещение затопило из-за протечки в системе отопления, написал в своём телеграм-канале мэр Станислав Мелюков.

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«Летом в подвале меняли задвижку, мастера забыли закрыть обратку, сегодня развлекаемся», — объяснил причину утечки глава города.

Он пояснил, что давал команду запустить тепло в администрации города 3 октября, но проблемы начались уже сегодня. Протечка появилась после того, как в соцсетях мэр констатировал, что в начале отопительного сезона неизбежно возникают мелкие проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, весной Белогорску для спокойного завершения отопительного сезона не хватало топлива. Мазут не могли закупить из-за большого объёма задолженности горожан перед теплоснабжающей компанией.