Луганск, 29 сентября 2022, 12:22 — REGNUM Создание объединенных сил России, Донецкой и Луганской Народных Республик позволит освободить больше территорий от киевских боевиков, заявил 29 сентября глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Он добавил, что это даст конкретный результат именно на усиление на то, чтобы «разбить врага, который находится на нашей территории, рядом с нашими территориями, на территории Донецкой Народной Республики, которая еще оккупирована, на территории Запорожской области, Херсонской области».
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