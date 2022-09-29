Шахты, Ростовская область, 29 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Ростовской области удалось локализовать пожар в магазине строительных материалов в Шахтах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 29 сентября.

24.mchs.gov.ru На пожаре

«В 12:07 объявлено о локализации [пожара] на площади 500 кв. метров. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что о пожаре в магазине строительных материалов в Шахтах стало известно утром 29 сентября. Огонь вспыхнул на втором этаже здания.