Москва, 29 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Корабль «Союз МС-21» с тремя российскими космонавтами отстыковался от МКС. Об этом 29 сентября сообщили в Центре управления полётами.

МКС

На борту корабля находятся возвращающиеся на Землю космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Двигательная установка «Союз МС-21» включится и выдаст тормозной импульс для схода с орбиты. После этого корабль разделится на отсеки, а спускаемый аппарат с космонавтами войдёт в атмосферу.

Посадка произойдёт около в 13:57 мск в Казахстане.

Напомним, 18 марта корабль «Союз МС-21» прибыл на МКС.