Москва, 29 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В ближайшие несколько месяцев курс китайской национальной валюты, скорее всего, будет колебаться в коридоре 7,2-7,3 юаня за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, руководитель направления — развитие Китая и ЕАЭС Центра «Большая Евразия» института ВЭБ Сергей Цыплаков.

Xuexueyingwen.com Юань

«В Китае действует система «регулируемого плавающего» курса национальной валюты, — призвал не забывать Цыплаков. — В ее рамках роль регулятора очень высока, но не следует упрощать ситуацию и думать, что Народный Банк Китая может устанавливать курс произвольно, «по своему хотению». В нынешней ситуации, во всяком случае в краткосрочной перспективе ближайших нескольких месяцев, курс, скорее всего, продолжит находиться под давлением и будет колебаться в коридоре 7,2-7,3 юаня за доллар. Положение в мировой экономике очень неустойчиво, угроза рецессии высока. Естественно, что в Китае будут следить и за колебаниями курсов других валют, чтобы сохранять относительную базовую стабильность юаня к корзине валют».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как снижение курса юаня влияет на китайскую экономику.