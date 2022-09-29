Канберра, , 12:15 — REGNUM Участок Тихого океана размером почти с австралийский штата Квинсленд был отчищен от мусора, общий вес которого превышает 100 000 килограммов. Как сообщает телеканал Nine News, очищение океана является инициативой группы, финансируемой за счет пожертвований.

Пластиковый мусор в океане Rodovid.me

﻿Большое тихоокеанское мусорное пятно — крупнейшее в мире скопление пластика в Мировом океане, простирающееся от западного побережья Северной Америки до Японии. С тех пор, как оно было впервые обнаружено в 1997 году, его размеры только увеличиваются.

Группа волонтеров Ocean Cleanup неустанно работает над сокращением количества мусора, используя длинную U-образную сеть, которую два больших корабля тащат через Тихий океан для сбора пластика. Новые методы очистки позволяют собрать 7000 кг пластика менее чем за четыре дня.

Некоммерческая организация, базирующаяся в Нидерландах, затем вывозит контейнеры, наполненные пластиком — часто состоящим из твердого пластика, веревок, рыболовных сетей или фрагментов пенопласта — обратно на берег и перерабатывает материалы в такие вещи, как например солнцезащитные очки.