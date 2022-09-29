Стокгольм, 29 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. 29 сентября береговая охрана Швеции опубликовала пресс-релиз, чтобы уточнить количество утечек. Согласно данным ведомства, сейчас в Балтийском море на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в общей сложности есть четыре утечки, передает телеканал SVT.

ПАО «Газпром» Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Так, в исключительной экономической зоне Швеции есть две утечки: более крупная на «Северном потоке — 1» и меньшая на «Северном потоке — 2». Расстояние между двумя шведскими сбросами составляет 1 морскую милю, что соответствует чуть более 1,8 километра.

Остальные две утечки, по данным береговой охраны Швеции, образовались в исключительной экономической зоне Дании.

Напомним, что правительства Дании и Швеции считают, что утечка газа в Балтийском море является намеренным саботажем.