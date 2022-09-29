Москва, , 12:00 — REGNUM Председатель регионального отделения «Молодежи Справедливой России» (МСР) в Волгоградской области Иван Костин призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом 26 сентября сообщила председатель Координационного совета МСР Анастасия Павлюченкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня Ваня вместе с двумя братьями Василием и Константином Костиными, а также двумя членами МСР Иваном Уткиным и Никитой Калиткиным, как истинные жители города-героя Волгограда, отправились исполнять свой гражданский долг в рядах Вооружённых сил РФ», — написала она в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.