Пенза, , 14:37 — REGNUM Пензенская область продолжит наращивать производственные мощности, содействовать деятельности военных комиссариатов, оказывать помощь вынужденным переселенцам с территорий, где ведутся боевых действия. Об этом 21 сентября заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия своих не бросает. А свои — это и наша Пенза, и Камчатка, и Донецк, и Мелитополь. Областную призывную комиссию по мобилизации возглавляю лично. Задачи, поставленные Министерством обороны РФ по количеству призывников и срокам, Пензенской областью будут выполнены», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Мельниченко считает, что только сплотившись и мобилизовав все ресурсы, можно выстоять в этой схватке, где на кону стоит будущее страны, будущее граждан России. И это будущее граждане делают своими руками прямо сейчас, заключил глава области.

Ранее ИА REGNUM передавало, российские регионы 21 сентября начали формировать комиссии по частичной мобилизации. Эти структуры займутся вопросами призыва граждан на военную службу.

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