Москва, , 11:49 — REGNUM Правительство РФ начнёт серию брифингов, в рамках которых будут разъясняться тонкости социально-гуманитарных вопросов, связанных с проводимой в России частичной мобилизацией. Об этом сообщает телеграм-канал российского правительства.

Ольга Баталина Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня, 29 сентября, начинается серия брифингов по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Отмечается, что о защите трудовых прав мобилизованных граждан РФ расскажет первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.