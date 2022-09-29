Вильнюс, 20 августа, 2015, 14:37 — ИА Регнум. Во время операции, осуществляемой правоохранительными органами Литвы с 5−19 августа в Вильнюсском цыганском таборе и его окрестностях, полиция задержала 460 наркоманов, сообщает сегодня, 20 августа, литовское агентство BNS. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении.

Полиция также начала 10 досудебных расследований по факту обращения с наркотическими веществами и задержала 35 разыскиваемых лиц.

На этой неделе, с 17 по 20 августа, согласно подозрениям, от передозировки наркотиками недалеко от табора скончался еще один человек — мужчина примерно 30 лет. Ранее сообщалось о смертях 9 наркоманов.

В операции участвуют сотрудники полиции, Службы общественной безопасности, Службы охраны государственной границы. Операция продолжается до сих пор.

Сотрудникам правоохранительных органов выдвигается требования обеспечить, чтобы наркоманы не могли попасть в табор. Отдельное внимание уделяется и автомобилям, которые приезжают и уезжают из табора, также автомобилям такси, их водителям и пассажирам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нелегальный цыганский табор около Вильнюса, несмотря на то, что дома в нём признаны незаконными постройками, является центральной точкой распространения наркотиков не только в столице Литвы, но и в масштабах всей страны. Как руководители правоохранительных органов, так и столичные власти неоднократно объявляли, что решат проблему наркотиков и табора, однако она по-прежнему не решается и остаётся вот уже больше десятилетия.