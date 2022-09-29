Курск, 29 сентября 2022, 11:48 — REGNUM Более 539 млн рублей получит Курская область на строительство взрослой поликлиники в Обояни. Об этом 29 сентября в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт. Деньги выделены из резервного фонда правительства России в соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина.
Проект новой поликлиники готов, он предусматривает строительство четырёхэтажного здания общей площадью около восьми тысяч квадратных метров. Поликлиника сможет принимать за смену 250 пациентов.
Подрядная организация готова приступить к работам в октябре, планируется, что новое здание поликлиники в Обояни появится уже через год.