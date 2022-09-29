Курск, 29 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Более 539 млн рублей получит Курская область на строительство взрослой поликлиники в Обояни. Об этом 29 сентября в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт. Деньги выделены из резервного фонда правительства России в соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина.

Официальный сайт Администрации Курской Области Роман Старовойт

«Финансовая помощь поможет решить серьезную проблему с качеством медобслуживания жителей Обоянского района. Сейчас они лечатся в поликлинике, которая по состоянию и структуре не выдерживает никакой критики. Она расположена в 28 приспособленных помещениях постройки позапрошлого века с высоким процентом износа», — написал губернатор.

Проект новой поликлиники готов, он предусматривает строительство четырёхэтажного здания общей площадью около восьми тысяч квадратных метров. Поликлиника сможет принимать за смену 250 пациентов.

Подрядная организация готова приступить к работам в октябре, планируется, что новое здание поликлиники в Обояни появится уже через год.